Один человек погиб при пожаре в Раменском – МЧС

Фото: телеграм-канал Mash

Один человек погиб во время пожара, который произошел в Раменском, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Уточняется, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

"Происходит возгорание трех ангаров, четырех грузовых автомобилей и бензовоза на открытой площадке на общей площади 600 квадратных метров. В результате погиб один человек, личность устанавливается", – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом в МЧС опровергли информацию о взрыве бензовоза, ранее распространившуюся до этого в Сети.

До этого пожар произошел в двухэтажном производственном здании в Зеленограде.

О возгорании стало известно в 05:41 в пятницу, 11 ноября. По прибытии на место спасатели обнаружили, что огонь также охватил и складируемые рядом деревянные палеты. В 06:41 возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 300 квадратных метров.

В результате никто не пострадал. В тушении участвовали 68 человек и 17 единиц техники.



В Казани локализовали пожар в ресторане

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!