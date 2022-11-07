Пожар произошел в здании "СОГАЗ" в центре Москвы

Москва 24

Пожар произошел в здании "СОГАЗ" в Москве на проспекте Академика Сахарова, дом № 10.

По информации МЧС, загорелся утеплитель за обшивкой фасада здания. На месте происшествия работает группа спасателей. О пострадавших сведения не поступали.

Ранее пожар произошел в четырехэтажном здании бизнес-центра на юго-западе Москвы. Возгорание случилось на четвертом этаже в доме № 4, строении 2, по улице Шверника. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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