14:16Происшествия
Пожар произошел в здании "СОГАЗ" в центре Москвы
По информации МЧС, загорелся утеплитель за обшивкой фасада здания. На месте происшествия работает группа спасателей. О пострадавших сведения не поступали.
Ранее пожар произошел в четырехэтажном здании бизнес-центра на юго-западе Москвы. Возгорание случилось на четвертом этаже в доме № 4, строении 2, по улице Шверника. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
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