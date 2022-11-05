Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Пожар произошел в кафе на горе Ай-Петри в Крыму, площадь возгорания в здании и прилегающем к нему хозблоке превышает 400 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского главка МЧС.

"Поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, поселок Охотничье, район метеостанции. По прибытии на место было установлено, что горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка на площади более 400 квадратных метров", – заявили в ведомстве.

По предварительным данным, в момент возникновения возгорания в кафе никого не было. В тушении пожара принимают участие 12 спасателей и три единицы спецтехники.

Ранее спасатели полностью потушили пожар в костромском кафе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек. Возгорание было ликвидировано в 20:40 по московскому времени.

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