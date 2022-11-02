Пожар произошел в здании бизнес-центра на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар произошел в четырехэтажном здании бизнес-центра на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Возгорание произошло на четвертом этаже в доме 4, строении 2 по улице Шверника. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Пожар полностью ликвидировали в 23:27. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в районе торговых рядов Николо-Хованского строительного рынка в ТиНАО. По данным МЧС, загорелись три палатки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.



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