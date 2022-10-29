В Подмосковье загорелся цех по производству креветок

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар начался в здании хладокомбината в подмосковном Дмитрове. Здесь загорелся цех по производству креветок, передает ТАСС.

"Площадь пожара – 2 400 квадратных метров", – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

На месте происшествия работают спасатели. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники.

Ранее пожар произошел в трехэтажном здании на улице Бахрушина в Москве. Огонь охватил 250 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. В данный момент это возгорание ликвидировано.

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