Пожар на улице Бахрушина в Москве ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожарные ликвидировали возгорание на улице Бахрушина в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

"Пожар в доме на улице Бахрушина на площади 250 квадратных метров ликвидирован, пострадавших нет", – заявил собеседник информагентства.

Возгорание началось в строении 1 дома 15 по улице Бахрушина вечером субботы, 29 октября. В связи с тушением пожара было перекрыто движение на участке от Вишняковского переулка до 1-го Новокузнецкого переулка.

В ночь на 29 октября стало известно о пожаре в квартире многоэтажного дома на улице Борисовские Пруды. Возгорание произошло на площади в 6 квадратных метров.

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