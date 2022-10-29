Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Борисовские Пруды. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что площадь возгорания составила 6 квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидирован.

О погибших не сообщается. По информации спасателей, одного человека передали для осмотра медикам.

Ранее сообщалось, что один человека погиб при пожаре в квартире девятиэтажного дома на Дмитровском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. С верхних этажей дома эвакуировали около 15 человек.

До этого четырех человек спасли из пожара в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на Ярославском шоссе. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

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