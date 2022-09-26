Человек погиб при пожаре в квартире дома на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"<...> в 00:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, дом 44, корпус 2. <...> В 01:15 открытое горение было ликвидировано, в 01:20 пожар был полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра. По данным спасателей, погиб один человек. С верхних этажей дома эвакуировали около 15 человек.

Ранее сообщалось, что четырех человек спасли из пожара, который произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на Ярославском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

До этого три человека пострадали во время пожара в многоэтажке у метро "Пражская". Пламя охватило квартиру на 7 этаже на улице Красного Маяка. Пожарные вывели из огня шесть жильцов.