Человек погиб при пожаре в квартире дома на севере Москвы

02:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"<...> в 00:51 поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, дом 44, корпус 2. <...> В 01:15 открытое горение было ликвидировано, в 01:20 пожар был полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 3 квадратных метра. По данным спасателей, погиб один человек. С верхних этажей дома эвакуировали около 15 человек.
Ранее сообщалось, что четырех человек спасли из пожара, который произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на Ярославском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
До этого три человека пострадали во время пожара в многоэтажке у метро "Пражская". Пламя охватило квартиру на 7 этаже на улице Красного Маяка. Пожарные вывели из огня шесть жильцов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: