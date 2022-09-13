Три человека пострадали во время пожара в доме у метро "Пражская"

Три человека пострадали во время пожара в многоэтажке у метро "Пражская". Пламя охватило квартиру на 7 этаже на улице Красного Маяка.

Пожарные вывели из огня шесть жильцов. До их приезда мужчина перелез через балкон и спас соседку из полыхающей квартиры. Пожар уже потушили, его причины начали выяснять. Выгорело 30 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.