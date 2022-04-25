Водитель ВАЗ сбил насмерть женщину на Симферопольском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На дублере Симферопольского шоссе в районе дома 7 водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил насмерть женщину-пешехода, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Как пояснили в ведомстве, на месте ДТП отсутствует возможность перехода дороги.

Уточняется, что на вид погибшей около 40 лет, ее личность устанавливается. Водитель обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух автомобилей и автобуса произошла на Ленинском проспекте в районе владения 90/2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате столкновения пострадали три человека.

До этого на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области произошла авария с участием двух автобусов. Столкновение произошло из-за того, что один из водителей не уступил другому дорогу. В результате два человека погибли и 15 пострадали.