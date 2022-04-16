Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами под Воронежем выросло до 15

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Два человека погибли и 15 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, происшествие случилось в 20:30 в Новоусманском районе на 524-м километре трассы М-4 "Дон".

"По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Форд-Транзит", житель Воронежской области, при выполнении маневра поворота налево в направлении села Новая Усмань не уступил дорогу рейсовому автобусу "Сетра", под управлением 44-летнего жителя Калмыкии, следовавшего по маршруту Элиста – Санкт Петербург", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 13 человек госпитализировали, а двум оказали медицинскую помощь на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали девять человек.

До этого говорилось, что на трассе в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли два человека. Кроме того, по предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

