Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На трассе в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД МВД по республике.

"В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля – две девушки 1997 года рождения – погибли. Оба водителя живы", – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, по предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло недалеко от села Малая Пурга на федеральной трассе "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 "Волга". Пострадавший при столкновении автобус не является рейсовым.

Ранее пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Саранке. В результате происшествия пострадали трое взрослых и четверо детей. Автобус перевозил из Тольятти юных пловцов на соревнования. По данным региональной Госавтоинспекции, всего в транспорте находились 55 человек. Из них 48 – дети.