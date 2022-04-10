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Происшествия

17:55

Четверо детей пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Саранске

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал "Саранск | Интересное | Новости"

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Саранке. В результате происшествия пострадали трое взрослых и четверо детей. Об этом сообщает ГИБДД Мордовии.

Автобус перевозил из Тольятти юных пловцов на соревнования. По данным региональной Госавтоинспекции, всего в транспорте находились 55 человек. Из них 48 – дети.

Инцидент произошел утром 10 апреля на улице Советская. Столкновение случилось в тот момент, когда автобус выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП пострадали четверо детей, а также водитель и двое пассажиров грузовика. Все они осмотрены медиками.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа МВД по Мордовии, а также сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Ранее два человека пострадали при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом на юге Москвы. Нетяжелые травмы получили водитель и пассажир автомобиля Lada. В момент столкновения в автобусе находились четыре пассажира, никто из них не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

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