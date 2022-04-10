Пострадавшая в ДТП с каршерингом девушка скончалась в больнице

Количество погибших в аварии с автомобилем каршеринга на востоке Москвы возросло до трех. В больнице умерла девушка, которая находилась на заднем сиденье.

Страшная авария произошла в 9 апреля на аллее Первой Маевки. Автомобиль KIA на бешеной скорости врезался в трансформаторную будку и перевернулся. Водитель и пассажир, который сидел впереди, погибли на месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.