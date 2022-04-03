"Специальный репортаж": "гости со взломом"

Эксперты заявили, что за время пандемии количество квартирных краж сократилось. Но теперь, когда люди вернулись на работу в офис, домушники стали чаще выходить на дело.

Специальный корреспондент Антон Дергачев выяснил, почему преступники избегают панельных девятиэтажек, а затем впустил к себе домой профессионального вора.