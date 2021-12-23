"Специальный репортаж": "запретить травмат"

307 тысяч вооруженных москвичей. Именно столько горожан официально владеют пистолетами, ружьями и карабинами. В их руках солидный арсенал – почти 650 тысяч стволов. И каждый четвертый из них – травмат. Стрельба из такого оружия на столичных улицах происходит регулярно, поэтому все время поднимается тема ужесточения его обращения.

Специальный корреспондент Федор Червяков поговорил с теми, кто не расстается с травматами, а затем узнал, почему им можно в метро, но закрыт проход, например, в кинотеатр.

Об этом – в программе "Специальный репортаж".