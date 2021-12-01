Профессор РАН рассказал, как переубедить противников вакцинации от COVID-19

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Переубедить антипрививочников можно несколькими способами, в частности предоставлением гарантий обследования после вакцинации, а также демонстрацией в СМИ положительных сюжетов о прививочной кампании. Таким мнением в беседе с РБК поделился доктор психологических наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.
По его словам, пугающие кадры с пациентами с тяжелой формой COVID-19 могут негативно сказаться на других болеющих: те будут оттягивать обращение к врачу до последнего, не желая попасть в "красную" зону. Не улучшат ситуацию и экскурсии по ковидным госпиталям. Нестик полагает, что они заинтересуют только убежденных антипрививочников, которые хотят поделиться своей позицией с другими, что не пойдет на пользу ситуации.
Помимо перечисленного, ситуацию усугубляют противоречивые комментарии экспертов. В условиях развития научного знания это является нормой, однако все же должен быть перечень вопросов, по которым их позиции совпадают, отмечает собеседник РБК.
"Важно объяснить, что коронавирус – это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора. Переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше", – считает Нестик.
Ранее врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений. Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей.
Врач объяснил, зачем медики пригласили противников вакцинации в "красные" зоны
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