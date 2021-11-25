Зюганов прокомментировал письмо противникам вакцинации

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на открытое письмо российских врачей противникам вакцинации. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
"Ознакомился с обращением некоторых врачей к противникам принудительной вакцинации экспериментальными препаратами", – сообщил Зюганов.
Он подчеркнул, что никогда не выступал против прививок от коронавируса.
"Но каждая прививка должна быть строго обоснована с научной, медицинской точек зрения", – считает лидер КПРФ.
Политик также отреагировал на приглашение посетить "красную зону". По его словам, туда стоит отправить инициаторов оптимизации российской системы здравоохранения.
Ранее врачи 11 российских больниц подписали открытое письмо, в котором предложили противникам вакцинации от коронавируса лично посетить "красные" зоны лечебных учреждений.
Письмо адресовано как противникам вакцинации в целом, так и конкретным людям, среди которых ряд политиков и общественных деятелей. В частности, авторы письма обратились к лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову и другим.
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