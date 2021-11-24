Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить – Проценко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко призвал к решительным действиям для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой волн", – написал врач.

Проценко назвал вакцинацию единственным спасением от COVID-19. Он отметил, что все, кто не верит в опасность пандемии, могли бы своими глазами увидеть серьезность положения в "красных" зонах больниц, где борются с коронавирусом.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что уровень общероссийского иммунитета к коронавирусу составляет немного больше 50 процентов. Глава правительства указал на важность ускорения темпов вакцинации.