Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны коронавируса в России

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Специалисты робототехнической компании Promobot с помощью нейросети установили, что пик четвертой волны распространения COVID-19 в России с вероятностью 93% придется на 22 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря – после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такой прогноз был получен с помощью мультиклассовых классификаторов, работающих на основе сочетания разных нейросетей. Одной из них стала нейронная сеть GPT-3, которую несколько месяцев назад представил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Для получения более точного результата разработчики повысили вероятностный порог, расширили выборку информации и сузили запрос до конкретного значения.
"Вероятность – 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее", – отмечается в материале.
В компании пояснили, что в связи с этим пик может наступить на несколько дней раньше.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется на протяжении нескольких дней в России. По мнению специалиста, в данный момент осенняя волна COVID-19 пошла на спад.
Он отметил, что в прошлом году переломный момент в вопросе заболеваемости случился в конце декабря. В этом году справиться с волной коронавируса получилось раньше, пояснил эксперт. В то же время вирусолог призвал россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом.
В России ожидают новую волну COVID-19
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