Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется на протяжении нескольких дней в России. Об этом заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире радио Sputnik.
По мнению специалиста, в данный момент осенняя волна COVID-19 пошла на спад.
"Я думаю, что через пик мы перевалили. Теперь будет снижение", – выразил мнение Чепурнов.
Он отметил, что в прошлом году переломный момент в вопросе заболеваемости случился в конце декабря. В этом году справиться с волной коронавируса получилось раньше, пояснил эксперт.
В то же время вирусолог призвал россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом. По его словам, уже сейчас необходимо готовиться к возможной пятой волне COVID-19.
"Самое важное – это вакцинация. Если мы получим очень высокое количество людей, встречавшихся с коронавирусом в той или иной форме, то только тогда мы получим определенную защиту против пятой волны COVID-19", – отметил Чепурнов.
Эксперт добавил, что окончание очередной волны COVID-19 не означает полного исчезновения коронавируса в России.
"Да, вакцинированные могут заболеть, но они легче переносят COVID-19, а потом у них появляется дополнительный иммунитет", – заключил специалист.
Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что пятая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в России в феврале-марте 2022 года.
По его словам, новогодние праздники позволят снизить уровень заболеваемости. После этого, как отметил вирусолог, начнется "разгон".
Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: