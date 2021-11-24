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Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется на протяжении нескольких дней в России. Об этом заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире радио Sputnik.

По мнению специалиста, в данный момент осенняя волна COVID-19 пошла на спад.

"Я думаю, что через пик мы перевалили. Теперь будет снижение", – выразил мнение Чепурнов.

Он отметил, что в прошлом году переломный момент в вопросе заболеваемости случился в конце декабря. В этом году справиться с волной коронавируса получилось раньше, пояснил эксперт.

В то же время вирусолог призвал россиян не расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом. По его словам, уже сейчас необходимо готовиться к возможной пятой волне COVID-19.

"Самое важное – это вакцинация. Если мы получим очень высокое количество людей, встречавшихся с коронавирусом в той или иной форме, то только тогда мы получим определенную защиту против пятой волны COVID-19", – отметил Чепурнов.

Эксперт добавил, что окончание очередной волны COVID-19 не означает полного исчезновения коронавируса в России.

"Да, вакцинированные могут заболеть, но они легче переносят COVID-19, а потом у них появляется дополнительный иммунитет", – заключил специалист.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что пятая волна заболеваемости коронавирусом может начаться в России в феврале-марте 2022 года.

По его словам, новогодние праздники позволят снизить уровень заболеваемости. После этого, как отметил вирусолог, начнется "разгон".