Врач рассказал об обнаружении в РФ опасного последствия COVID-19

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В России появились пациенты с опасным последствием COVID-19 – мукормикозом или "черной плесенью". Заболевание может лишить человека зрения, сообщает радио КП.
Руководитель отделения лучевой диагностики Ильинской больницы Подмосковья Павел Попов рассказал, что о мукормикозе стало известно по новостям из Индии, когда переболевшие коронавирусом лишались зрения.
В России также выявили подобные случаи. Одна из пациенток, которая переболела COVID-19, пожаловалась на безболезненное уплотнение в левой половине носа. Она также рассказала, что перестала видеть левым глазом. Женщина отмечала и обильное слезотечение. В области лба и скул ее стали беспокоить покалывания, неприятные ощущения.
По словам специалиста, основной причиной появления мукормикоза является бесконтрольный прием антибиотиков и кортикостероидов.
Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал о новом выявленном последствии коронавируса. По словам врача, таковым является заикание, которое может возникать на фоне поражения нервной ткани, отвечающей за речевые центры человека.
Невролог отдельно подчеркнул, что коронавирус может провоцировать множественные нарушения с неврологической симптоматикой, а также опасное тромбообразование.
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