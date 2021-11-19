Врач рассказал, что самолечение COVID-19 может привести к смертельным последствиям

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Главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко предупредил, что заниматься самолечением коронавируса смертельно опасно, так как он стремительно развивается.

Вечорко подчеркнул, что в зависимости от степени тяжести течения болезни корректируется лечение, а потому только врач может принимать решение о назначении каких-либо препаратов.

"После пандемии мы столкнемся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше", – написал он в своем телеграм-канале.

Медик отметил, что многие граждане считают коронавирус сродни простуде и относятся к нему легкомысленно, а спустя несколько дней все заканчивается госпитализацией в отделение реанимации.

"При первых симптомах ОРВИ необходимо обратиться за помощью врачей. При неправильном или не вовремя начатом лечении риск тяжелых осложнений и неблагоприятного исхода COVID-19 существенно повышается", – добавил главврач.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2%.

За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. В 2 439 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.