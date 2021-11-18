В Минздраве РФ рекомендовали гражданам старше 60 лет вакцинироваться "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гражданам старше 60 лет при первичной вакцинации от COVID-19 рекомендуется использовать "Спутник V", сообщил заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев.
По его словам, это связано с особенностями иммунитета данной возрастной категории населения. При этом применение второго компонента вакцины помогает сформировать более надежную защиту от инфекции.
Гриднев отметил, что вакцинация "Спутником Лайт" возможна как при первой прививке, так и после перенесенной болезни или с целью ревакцинации.
"В настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее Минздрав РФ выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, где дополнили информацию об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" при ее повторном введении.
Минздрав уточнил срок действия QR-кодов для тех, кто заболел после вакцинации
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