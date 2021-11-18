Назван достаточный уровень антител для защиты от коронавируса

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Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев прокомментировал появившуюся в телеграм-каналах информацию о том, что титр антител к коронавирусу в 500 Bau/мл может стать условно-достаточным в РФ для получения QR-кода. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, данный показатель может быть только у вакцинированных граждан.

"Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будут меньше", – сказал специалист.

Малышев назвал вопрос о достаточном количестве антител для защиты от COVID-19 предметом для дискуссий. По его словам, именно поэтому было принято решение проводить ревакцинацию спустя 6 месяцев после вакцинации или после перенесения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в правительстве РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Она пояснила, что QR-коды необходимы для уменьшения контактов людей с целью предотвращения цепочек заражения и смертей.