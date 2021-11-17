Попова заявила, что нерабочие дни в России привели к снижению заболеваемости COVID-19

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Нерабочие дни привели к снижению заболеваемости COVID-19 в России, заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"С цифрами совершенно очевидно – эффект от нерабочих дней, он безусловен. И он очевиден на графиках Оперштаба в снижении заболеваемости за 45-ю неделю по сравнению с 44-й на 2,5%", – приводит РИА Новости слова Поповой.

Речь идет о суточных показателях Оперштаба. По словам главы Роспотребнадзора, Россия за время пандемии не поднималась выше 60-го места по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения.

"На вчерашний и позавчерашний дни это было 93-е место в общем рейтинге всех более чем 200 стран по заболеваемости на 100 тысяч населения", – отметила она.

Ранее Попова сообщила, что в 77 российских регионах, где ввели QR-коды в качестве ограничительных мер, наблюдается хороший эффект в борьбе с распространением коронавируса.

