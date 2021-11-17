Попова заявила, что нерабочие дни в России привели к снижению заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нерабочие дни привели к снижению заболеваемости COVID-19 в России, заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"С цифрами совершенно очевидно – эффект от нерабочих дней, он безусловен. И он очевиден на графиках Оперштаба в снижении заболеваемости за 45-ю неделю по сравнению с 44-й на 2,5%", – приводит РИА Новости слова Поповой.
Речь идет о суточных показателях Оперштаба. По словам главы Роспотребнадзора, Россия за время пандемии не поднималась выше 60-го места по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения.
"На вчерашний и позавчерашний дни это было 93-е место в общем рейтинге всех более чем 200 стран по заболеваемости на 100 тысяч населения", – отметила она.
Ранее Попова сообщила, что в 77 российских регионах, где ввели QR-коды в качестве ограничительных мер, наблюдается хороший эффект в борьбе с распространением коронавируса.
Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом почти на 23%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: