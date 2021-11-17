В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 более чем в 10 регионах РФ

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Более чем в 10 регионах России снижается заболеваемость коронавирусом, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

По ее словам, максимальное снижение наблюдается в Москве.

"У нас есть субъекты, их больше десяти сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут", – сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость коронавирусом снизилась за последнюю неделю на 2,5%.

За последние сутки в России подтвердили 36 626 случаев заражения коронавирусом. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Москве, Республике Алтай, Тыве и Камчатском крае.

