Москва увеличила объемы экспресс-тестирования на COVID-19 более чем в два раза

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Открытие новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах Москвы позволило вдвое увеличить объемы проведения анализов. В общей сложности экспресс-тесты прошли порядка 200 тысяч жителей столицы. У 5% из них в дальнейшем подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Бесплатное экспресс-тестирование для всех желающих – это очень важный шаг в борьбе с COVID-19. Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса", – отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В настоящий момент в столице работает 71 пункт экспресс-тестирования. Сдать анализы бесплатно могут все желающие. Взрослым людям для этого понадобится документ, удостоверяющий личность. Дети могут сдать экспресс-тест только в присутствии родителей.

Положительный результат тестирования не является подтверждением заболевания. В этом случае специалисты без очереди и предварительной записи возьмут у человека мазок на ПЦР-исследование. Результат придет в течение одного-двух дней по СМС, а также отобразится в электронной медицинской карте.

Ранее сообщалось, что в Москве заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 теперь можно подать онлайн. Специальная форма появилась на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". При ее заполнении в сервисе автоматически формируется QR-код, который можно будет предъявить в любом из центров экспресс-тестирования перед сдачей анализа.

