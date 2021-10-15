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Родители рассказали, как проходят экспресс-тесты на коронавирус в школах Москвы

"Безболезненно и безопасно". Родители – об экспресс-тестах на COVID-19 в школах
общество дети медицина

С 14 октября в 10 московских школах можно сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Эксперимент ввели, чтобы выяснить, может ли такой метод стать альтернативой для перевода школьников на дистанционку. Москва 24 пообщалась с родителями, чьи дети в день старта программы прошли экспресс-тестирование, и узнала об их впечатлениях.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатное экспресс-тестирование

В 10 столичных школах 14 октября ученики прошли бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, рассказали Москве 24 в пресс-службе департамента образования и науки города. Это первый день работы программы по выявлению бессимптомных переносчиков инфекции.

Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование.
Анастасия Ракова
заммэра Москвы по вопросам социального развития

Экспресс-тестирование будут проходить один раз в две недели все ученики с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники групп детского сада. Для школьников процедуру организовывают во второй половине урока либо переносят на время классного часа. Каждый класс сдает тест отдельно от других, то есть потоки учеников разных классов разводят.

Школы самостоятельно решают, кто будет проводить экспресс-тестирование: медицинский персонал или сотрудники учебного заведения. Дело в том, что процедура не требует медицинских навыков, тесты продаются в любой аптеке для самостоятельной диагностики. Родители могут присутствовать во время тестирования и даже сами провести его своему ребенку под наблюдением учителя.

Директор столичной школы оценила введение экспресс-тестирования детей на COVID-19

При положительном результате школьника не признают сразу же заболевшим, а его класс не отправят на карантин. Первым делом об этом информируют родителей, после чего ученика отправят домой с их согласия или в их сопровождении.

Затем школа уведомляет поликлинику, которая в свою очередь направит к ребенку врача в этот же день или максимум на следующий. Специалист возьмет два дополнительных теста – повторный экспресс и ПЦР.

Если результат второго экспресс-теста окажется отрицательным, ребенку придется 1–2 дня побыть дома в ожидании результата ПЦР-теста. В это время его класс продолжит учиться в школе. Если все тесты окажутся отрицательными и признаков ОРВИ не будет – ученик вернется в школу.

Если же ПЦР-тест покажет положительный результат, одноклассников ребенка отправят на двухнедельный карантин. В это время школьники продолжат учебу в дистанционном режиме, после чего все вернутся на очную форму.

Если такой подход окажется эффективным, экспресс-тестирования могут распространить на другие учебные заведения.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мнение родителей

Мать четырехлетней воспитанницы детского сада школы № 962 и ученицы 5-го класса школы № 962 Любовь Зиновьева рассказала Москве 24, что после первого дня экспресс-тестирования ее опасения по поводу процедуры развеялись.

Сначала я настороженно отнеслась к этой процедуре. Но смогла лично убедиться, что все прошло безболезненно и безопасно. Дети не плакали, им было комфортно. Лично я довольна такой процедурой, потому что дети сейчас болеют бессимптомно. А это самый оптимальный вариант, чтобы выявить заболевшего ребенка и обезопасить остальных.
Любовь Зиновьева

По словам москвички, ни в дошкольной группе младшей дочери, ни в классе старшей экспресс-тесты не выявили положительных результатов на коронавирус.

"В первой половине дня в группу к ребенку пришел педагогический работник и под наблюдением медсестры из поликлиники взял мазок из носа. Оба были в специальных костюмах, в перчатках, в масках. Все проходило в игровой форме. А минут через 15 результаты уже были готовы", – сказала Зиновьева.

Москвичам рассказали, как проходит экспресс-диагностика школьников на COVID-19

Отец десятиклассника школы "Дмитровский" Артем Кусков рассказал Москве 24, что тоже лично понаблюдал за тем, как проходило тестирование.

У нас в классе пришло трое родителей, кто захотел посмотреть, как проходит тестирование. Все проходило в спокойной обстановке. В течение 15 минут нам сказали результат, в итоге все оказались отрицательными.
Артем Кусков
отец десятиклассника школы "Дмитровский"

"Я поддерживаю экспресс-тестирование, потому что оно позволяет выявлять заболевание на ранней стадии. А сейчас это очень важно, ведь многие дети болеют бессимптомно", – добавил он.

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович рассказала Москве 24, что экспресс-тестирование станет дополнительной поддержкой родителям, учитывая, что оно проводится бесплатно и на регулярной основе.

"Я своим детям и раньше делала экспресс-тестирование, правда раз в месяц. Если появляется возможность бесплатно делать чаще – это хорошо. Дети болеют бессимптомно, но последствия COVID-19 все равно остаются и долго лечатся потом. Если заболевание будут раньше выявлять, удастся избежать больших неприятностей в будущем", – заключила Карпович.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что дети чаще остальных переносят коронавирус без симптомов. Вместе с тем они в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают инфекцию родственникам, указала она. Ракова добавила, что COVID-19 за последний месяц заразились в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее. С полным списком школ – участников пилотной программы можно ознакомиться здесь.

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Носатов Иван

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