Главный педиатр Москвы поддержал экспресс-тестирование на ковид у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выявление коронавируса у детей на ранней стадии поможет вовремя начать лечение и предотвратить тяжелое течение заболевания, заявил главный педиатр Депздрава РФ, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов ТАСС.

По его словам, постковидный синдром бывает даже у детей, которые переболели бессимптомно. После перенесенного коронавируса могут развиться осложнения ряда органов и систем в виде мультисистемного воспалительного синдрома, который нужно серьезно лечить.

"Поэтому, конечно же, опасность и коварство коронавируса заключается не только в поражении организма у ребенка во время заболевания, но и в ближайший и отдаленный периоды после перенесенной инфекции", – пояснил Османов.

Специалист добавил, что, зная о факте заражения ребенка коронавирусом, врачи смогут следить за его состоянием и действовать на опережение.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее рассказал, что экспресс-тестирование в московских школах поможет улучшить ситуацию с коронавирусом в городе.

Специалист подчеркнул, что дети чаще переносят COVID-19 или бессимптомно, или с небольшими проявлениями. При этом, по его словам, они могут заражать коронавирусом окружающих.

Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 10 столичных школах можно будет с 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.

11 октября в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в популярных общественных местах. Сдать тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу, в частности в центрах "Мои документы" и торговых центрах, в числе которых ГУМ, ЦУМ, "Ереван Плаза", "Океания", фуд-молл "Депо" и другие.

