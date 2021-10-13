Оперштаб рассказал, как будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19 в школах Москвы

Фото: ТАСС/DPA/Julian Stratenschulte
Оперштаб рассказал, как будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19 в столичных школах.
Детям тоже нужна защита от вируса. С начала пандемии коронавирусом в Москве заболели более 180 тысяч детей. С сентября госпитализированы свыше 280 детей. Кроме того, дети почти в 1,5 раз чаще заражают совместно проживающих, чем взрослые.
Большинство детей хоть и переносят заболевание бессимптомно, но, сами того не зная, могут принести вирус домой и заразить своих родных. Экспресс-тестирование позволит:
Это быстрый и эффективный механизм выявления заболевания. Такие экспресс-тесты можно купить в аптеке для самодиагностики. Мазок берется из носа ватной палочкой, а результат появляется уже через 15 минут. Сама ватная палочка очень гибкая и мягкая, ей невозможно навредить. Поэтому процедура безболезненная и абсолютно безопасная.
Чтобы сделать экспресс-тест, не нужны специальные медицинские навыки, поскольку они разработаны для самостоятельной диагностики. Кого привлечь к экспресс-тестированию – медицинский персонал или сотрудников образовательной организации – школа решает самостоятельно. Старшеклассники могут взять экспресс-тест у себя самостоятельно.
В таком случае сделать экспресс-тест школьнику может родитель. Для этого нужно приехать в назначенное школой время и провести тест своему ребенку в присутствии учителя.
Раз в две недели по предварительно составленному графику. В классах – во второй половине урока или во время классного часа, минимально прерывая учебный процесс (экспресс-тестирование всего класса займет до 25 минут). В дошкольных группах – в удобное время в течение дня. Тестирование будут проводить в классах, благодаря чему потоки учеников будут разведены.
Да. В таком случае школа попросит раз в две недели приносить актуальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста для допуска ребенка на занятия.
Нет. Экспресс-тестирование это не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста. Результат экспресс-теста не является решающим для постановки диагноза, но может послужить сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом.
Положительный результат экспресс-теста это не основание ни для признания ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но это основание, чтобы поликлиника отправила врача на дом к ребенку. Решение о дальнейших шагах будет приниматься по результатам обследования:
Если второй экспресс-тест (в совокупности с клинической картиной) или ПЦР будет положительным, это подтвердит предположение о заражении COVID-19, врач назначит лечение, выпишет рецепт на лекарства, бесплатно протестирует всех членов семьи и оформит больничный. Класс ребенка отправят на 14-дневный карантин: ребята в это время будут учиться дистанционно.
Если повторный экспресс-тест положительный, врач на дому сразу оформит родителю листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим COVID-19. Если повторный экспресс-тест отрицательный, то врач на дому оформит листок нетрудоспособности по уходу за ребенком (до 15 лет) только до момента получения результата ПЦР-теста (на срок до 3 дней).
Если ПЦР-тест положительный, родителю оформят листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим COVID-19 на период карантина. Если до этого был оформлен листок нетрудоспособности на период ожидания результатов ПЦР, то он закрывается и открывается новый листок (как контактному).
Во многих странах проверка экспресс-тестом уже необходима для посещения школы и других городских пространств. В частности, в Великобритании экспресс-тесты делают два раза в неделю в семьях с детьми школьного возраста. Во Франции массово тестируют всех – до 200 тысяч экспресс-тестов в неделю.
В Австрии регулярно тестируют учащихся школ старше 6 лет: ПЦР-тестами – 1 раз в неделю, экспресс-тестами – дважды в неделю. В Израиле для детей от 3 лет введены обязательные сертификаты о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 для посещения общественных мест. В большинстве федеральных земель Германии от учащихся школ требуют регулярно проходить экспресс-тесты на COVID-19. За отказ школьников не допускают к очным занятиям.
Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в столичных школах можно будет с 14 октября. По словам заммэра Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.
При этом 11 октября в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в популярных общественных местах. Сдать тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу, в частности в центрах "Мои документы" и торговых центрах, в числе которых ГУМ, ЦУМ, "Ереван Плаза", "Океания", фуд-молл "Депо" и другие.
Пункты экспресс-тестирования в Москве смогут принимать до 1 млн человек в месяц
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