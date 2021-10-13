Оперштаб рассказал, как будет проходить экспресс-тестирование на COVID-19 в школах Москвы

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Оперштаб рассказал, как будет организовано экспресс-тестирование на COVID-19 в столичных школах.

Почему было принято решение о проведении экспресс-тестирования на COVID-19 учеников в 10 московских школах?

Детям тоже нужна защита от вируса. С начала пандемии коронавирусом в Москве заболели более 180 тысяч детей. С сентября госпитализированы свыше 280 детей. Кроме того, дети почти в 1,5 раз чаще заражают совместно проживающих, чем взрослые.

Большинство детей хоть и переносят заболевание бессимптомно, но, сами того не зная, могут принести вирус домой и заразить своих родных. Экспресс-тестирование позволит:

предотвратить передачу вируса друзьям, родителям и пожилым людям, которые особенно тяжело переносят коронавирус и у которых он часто приводит к летальным последствиям;

уменьшить заболеваемость, а значит, и нагрузку на врачей;

вовремя получить необходимое лечение и предотвратить осложнения;

не допустить массового перевода школ на дистанционный режим.

Что такое экспресс-тестирование и насколько оно безопасно?

Это быстрый и эффективный механизм выявления заболевания. Такие экспресс-тесты можно купить в аптеке для самодиагностики. Мазок берется из носа ватной палочкой, а результат появляется уже через 15 минут. Сама ватная палочка очень гибкая и мягкая, ей невозможно навредить. Поэтому процедура безболезненная и абсолютно безопасная.

Кто будет проводить экспресс-тестирование?

Чтобы сделать экспресс-тест, не нужны специальные медицинские навыки, поскольку они разработаны для самостоятельной диагностики. Кого привлечь к экспресс-тестированию – медицинский персонал или сотрудников образовательной организации – школа решает самостоятельно. Старшеклассники могут взять экспресс-тест у себя самостоятельно.

Что делать, если родители не хотят, чтобы тесты брали сотрудники школы?

В таком случае сделать экспресс-тест школьнику может родитель. Для этого нужно приехать в назначенное школой время и провести тест своему ребенку в присутствии учителя.

Когда будут проводить экспресс-тестирование?

Раз в две недели по предварительно составленному графику. В классах – во второй половине урока или во время классного часа, минимально прерывая учебный процесс (экспресс-тестирование всего класса займет до 25 минут). В дошкольных группах – в удобное время в течение дня. Тестирование будут проводить в классах, благодаря чему потоки учеников будут разведены.

Может ли ребенок не сдавать этот экспресс-тест?

Да. В таком случае школа попросит раз в две недели приносить актуальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста для допуска ребенка на занятия.

Нужно ли подписывать какие-либо документы для проведения тестирования?

Нет. Экспресс-тестирование это не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста. Результат экспресс-теста не является решающим для постановки диагноза, но может послужить сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом.

Что будет, если результат экспресс-теста ребенка в школе будет положительным?

Положительный результат экспресс-теста это не основание ни для признания ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но это основание, чтобы поликлиника отправила врача на дом к ребенку. Решение о дальнейших шагах будет приниматься по результатам обследования:

о положительном результате теста сразу сообщат родителям;

ребенка направят домой (в сопровождении родителей или самостоятельно, если он старшеклассник);

школа оперативно передаст информацию в поликлинику;

поликлиника направит врача на дом – в этот же или на следующий день;

врач осмотрит ребенка, уточнит самочувствие, проверит на наличие симптомов ОРВИ и возьмет два дополнительных теста (повторный экспресс-тест и ПЦР-тест).

Если второй экспресс-тест будет отрицательным, нужно дождаться результата ПЦР-теста (1–2 дня). При симптомах ОРВИ врач сразу назначит лечение. До результатов ПЦР-теста класс ребенка продолжает учиться в школе, если он будет отрицательным, ребенок вернется в школу.

Если второй экспресс-тест (в совокупности с клинической картиной) или ПЦР будет положительным, это подтвердит предположение о заражении COVID-19, врач назначит лечение, выпишет рецепт на лекарства, бесплатно протестирует всех членов семьи и оформит больничный. Класс ребенка отправят на 14-дневный карантин: ребята в это время будут учиться дистанционно.

Как родителям получить больничный?

Если повторный экспресс-тест положительный, врач на дому сразу оформит родителю листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим COVID-19. Если повторный экспресс-тест отрицательный, то врач на дому оформит листок нетрудоспособности по уходу за ребенком (до 15 лет) только до момента получения результата ПЦР-теста (на срок до 3 дней).

Если ПЦР-тест положительный, родителю оформят листок нетрудоспособности как контактному с заболевшим COVID-19 на период карантина. Если до этого был оформлен листок нетрудоспособности на период ожидания результатов ПЦР, то он закрывается и открывается новый листок (как контактному).

Где еще в мире широко применяют экспресс-тесты?

Во многих странах проверка экспресс-тестом уже необходима для посещения школы и других городских пространств. В частности, в Великобритании экспресс-тесты делают два раза в неделю в семьях с детьми школьного возраста. Во Франции массово тестируют всех – до 200 тысяч экспресс-тестов в неделю.

В Австрии регулярно тестируют учащихся школ старше 6 лет: ПЦР-тестами – 1 раз в неделю, экспресс-тестами – дважды в неделю. В Израиле для детей от 3 лет введены обязательные сертификаты о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 для посещения общественных мест. В большинстве федеральных земель Германии от учащихся школ требуют регулярно проходить экспресс-тесты на COVID-19. За отказ школьников не допускают к очным занятиям.

Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в столичных школах можно будет с 14 октября. По словам заммэра Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.

При этом 11 октября в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в популярных общественных местах. Сдать тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу, в частности в центрах "Мои документы" и торговых центрах, в числе которых ГУМ, ЦУМ, "Ереван Плаза", "Океания", фуд-молл "Депо" и другие.

