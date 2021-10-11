Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:54

Главная / Истории /

Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

Бесплатно и быстро: где в Москве сдать экспресс-тест на COVID-19
общество

В Москве с 11 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в некоторых офисах "Мои документы" и торговых центрах города. Если у посетителей окажется положительный результат, то на месте им сделают и ПЦР-тест. Рассказываем, где бесплатно можно пройти процедуру, а также какие документы для этого понадобятся.

Фото: "Мобильный репортер"/Агентство "Москва"

Где сдать экспресс-тест?

С 11 октября в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Сдать тест смогут все желающие в 20 точках по всему городу.

Во флагманских центрах "Мои документы" пройти процедуру можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00:

  • ЦАО (ТЦ "Афимолл Сити", Пресненская набережная, дом 2);
  • ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13а);
  • ВАО (ТРЦ "Щелковский", Щелковское шоссе, дом 75);
  • САО (ТРЦ "Метрополис", Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8);
  • ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3);
  • ЮЗАО (ТЦ "Спектр", Новоясеневский проспект, дом 1).

Еще четыре районных центра будут принимать посетителей с 8:00 до 20:00:

  • район Крылатское (Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1);
  • район Лосиноостровский (улица Изумрудная, дом 18);
  • район Митино (Новотушинский проезд, дом 10);
  • район Некрасовка (улица Маресьева, дом 1).

Торговые центры и общественные пространства можно будет посетить согласно их режиму работы:

  • ГУМ (Красная площадь, дом 3);
  • ЦУМ (улица Петровка, дом 2);
  • ТРЦ "РИО" (Дмитровское шоссе, дом 163а);
  • ТРЦ "РИО" (Ленинский проспект, дом 109);
  • ТЦ "Л-153" (Люблинская улица, дом 153);
  • ТРЦ "Ереван Плаза" (Большая Тульская улица, дом 13);
  • ТРЦ "Калейдоскоп" (улица Сходненская, дом 56);
  • ТРЦ "Океания" (Кутузовский проспект, дом 57);
  • ТРЦ "Щука" (Щукинская улица, дом 42);
  • фудмолл "Депо" (Лесная улица, дом 20, строение 3).

Какие нужны документы?

Чтобы пройти процедуру, при себе нужно будет иметь паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС (при наличии). Дети должны приходить вместе с родителями.

Сколько ждать результата?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Получить результаты экспресс-тестирования на антиген к коронавирусу можно уже через 15 минут после забора материала. Если тест оказался положительный, то горожан направят на дополнительную диагностику. Такие посетители смогут пройти на месте бесплатное ПЦР-тестирование. Их попросят оставаться дома до получения результата, который в течение суток придет по СМС, а также отобразится в электронной медкарте.

Бесплатно пройти ПЦР-тестирование также можно в 207 столичных пунктах, из которых 162 принимают взрослых, а 45 – детей. Записаться на исследование можно онлайн через портал mos.ru: в списке "Специализация врача" найти графу "Мазок на COVID-19 (ПЦР)", затем выбрать удобные дату и время.
Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания... Только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, будет начато своевременное лечение.
Анастасия Ракова
заммэра Москвы по вопросам социального развития

Отмечается, что экспресс-тесты показывают эффективность 85%. При этом число ложноположительных результатов составляет всего 2%.

Как подготовиться к тестированию?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам специалистов, для теста на антиген не нужна специальная подготовка. Процедура тестирования на антиген практически не отличается от ПЦР, но проводится с помощью тест-полоски.

Сначала у пациента берут мазок из носа или ротоглотки, помещают его в раствор на несколько минут, после чего наносят пару капель выделенного образца на специальную пластину и через определенное время считывают. Если в биоматериале есть антиген вируса SARS-CoV-2, то он вступает в реакцию с антителами и происходит окрашивание полоски.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать