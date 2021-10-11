Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19

В Москве с 11 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в некоторых офисах "Мои документы" и торговых центрах города. Если у посетителей окажется положительный результат, то на месте им сделают и ПЦР-тест. Рассказываем, где бесплатно можно пройти процедуру, а также какие документы для этого понадобятся.



Где сдать экспресс-тест?

С 11 октября в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Сдать тест смогут все желающие в 20 точках по всему городу.

Во флагманских центрах "Мои документы" пройти процедуру можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00:

ЦАО (ТЦ "Афимолл Сити", Пресненская набережная, дом 2);

ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13а);

ВАО (ТРЦ "Щелковский", Щелковское шоссе, дом 75);

САО (ТРЦ "Метрополис", Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8);

ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3);

ЮЗАО (ТЦ "Спектр", Новоясеневский проспект, дом 1).

с 8:00 до 20:00

район Крылатское (Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1);

район Лосиноостровский (улица Изумрудная, дом 18);

район Митино (Новотушинский проезд, дом 10);

район Некрасовка (улица Маресьева, дом 1).

ГУМ (Красная площадь, дом 3);

ЦУМ (улица Петровка, дом 2);

ТРЦ "РИО" (Дмитровское шоссе, дом 163а);

ТРЦ "РИО" (Ленинский проспект, дом 109);

ТЦ "Л-153" (Люблинская улица, дом 153);

ТРЦ "Ереван Плаза" (Большая Тульская улица, дом 13);

ТРЦ "Калейдоскоп" (улица Сходненская, дом 56);

ТРЦ "Океания" (Кутузовский проспект, дом 57);

ТРЦ "Щука" (Щукинская улица, дом 42);

фудмолл "Депо" (Лесная улица, дом 20, строение 3).

Какие нужны документы?

Еще четыре районных центра будут принимать посетителейТорговые центры и общественные пространства можно будет посетить согласно их режиму работы:

Чтобы пройти процедуру, при себе нужно будет иметь паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС (при наличии). Дети должны приходить вместе с родителями.



Сколько ждать результата?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Получить результаты экспресс-тестирования на антиген к коронавирусу можно уже через 15 минут после забора материала. Если тест оказался положительный, то горожан направят на дополнительную диагностику. Такие посетители смогут пройти на месте бесплатное ПЦР-тестирование. Их попросят оставаться дома до получения результата, который в течение суток придет по СМС, а также отобразится в электронной медкарте.



Бесплатно пройти ПЦР-тестирование также можно в 207 столичных пунктах, из которых 162 принимают взрослых, а 45 – детей. Записаться на исследование можно онлайн через портал mos.ru : в списке "Специализация врача" найти графу "Мазок на COVID-19 (ПЦР)", затем выбрать удобные дату и время.



Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания... Только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, будет начато своевременное лечение.

Отмечается, что экспресс-тесты показывают эффективность 85%. При этом число ложноположительных результатов составляет всего 2%.



Как подготовиться к тестированию?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам специалистов, для теста на антиген не нужна специальная подготовка. Процедура тестирования на антиген практически не отличается от ПЦР, но проводится с помощью тест-полоски.

Сначала у пациента берут мазок из носа или ротоглотки, помещают его в раствор на несколько минут, после чего наносят пару капель выделенного образца на специальную пластину и через определенное время считывают. Если в биоматериале есть антиген вируса SARS-CoV-2, то он вступает в реакцию с антителами и происходит окрашивание полоски.