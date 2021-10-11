В Москве запустили бесплатное тестирование на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг "Мои документы" и 10 популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе, фуд-молле "Депо", – рассказала она.

По словам Раковой, в условиях пандемии очень важно вовремя выявлять заболевание, чтобы своевременно начать лечение и снизить возможность тяжелого течения. Она отметила, что такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс, а также позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса.

"Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, будет начато своевременное лечение", – сказала заммэра.

Ракова напомнила, что ранее в пилотном режиме такое тестирование начали проводить в двух центрах госуслуг – уже сделано более 300 экспресс-тестов.

Такой тест могут сделать бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР. Результаты придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте.

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в следующих флагманских офисах "Мои документы":

ЦАО (ТЦ "Афимолл Сити", Пресненская набережная, дом 2;)

ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13А);

ВАО (ТРЦ "Щелковский", Щелковское шоссе, дом 75);

САО (ТРЦ "Метрополис", Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8);

ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3);

ЮЗАО (ТЦ "Спектр", Новоясеневский проспект, дом 1).

Также сдать такой тест можно в центрах госуслуг в Крылатском, Лосиноостровском, Митине и Неврасовке.

Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы. Речь идет о ГУМе, ЦУМе, "РИО" на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, "Л-153", "Ереван Плазе", "Калейдоскопе", "Океании", "Щуке", фуд-молле "Депо".

В Москве с 1 октября пациенты с симптомами ОРВИ должны проходить экспресс-тестирование на COVID-19. Предполагается, что это позволит медикам и больным выиграть время и максимально оперативно начать подходящее лечение.

Ранее мэр Москвы сообщил, что пункты экспресс-тестирования на коронавирус появятся в столичных центрах "Мои документы". Говорилось, что тестирование пока будет бесплатным, его результаты будут готовы в течение 10 минут.

