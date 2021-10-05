Песков оценил проведение в Москве лотереи для привившихся

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение в Москве лотереи среди граждан, привившихся от коронавируса, передает РИА Новости.

Он отметил, что российские регионы самостоятельно принимают меры для повышения темпов вакцинации.

"Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", – убежден пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России "оставляют желать лучшего", напомнив, что вакцина является единственным способом защитить свою жизнь в период пандемии.

В свою очередь, Сергей Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди граждан, привившихся от COVID-19. Он отметил, что практика лотерей показала хороший результат, став дополнительной возможностью для повышения числа вакцинированных в столице.

