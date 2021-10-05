Песков оценил проведение в Москве лотереи для привившихся

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение в Москве лотереи среди граждан, привившихся от коронавируса, передает РИА Новости.
Он отметил, что российские регионы самостоятельно принимают меры для повышения темпов вакцинации.
"Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", – убежден пресс-секретарь президента.
Ранее Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России "оставляют желать лучшего", напомнив, что вакцина является единственным способом защитить свою жизнь в период пандемии.
В свою очередь, Сергей Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди граждан, привившихся от COVID-19. Он отметил, что практика лотерей показала хороший результат, став дополнительной возможностью для повышения числа вакцинированных в столице.
Песков считает темпы вакцинации от COVID-19 в РФ недостаточными
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: