Россиянам напомнили, какие ограничения на фоне пандемии действуют в РФ

В России наблюдается крайне напряженная ситуация с коронавирусом, заявили в Роспотребнадзоре. Вместе с тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на фоне роста числа заразившихся власти продолжат принимать соответствующие меры. Рассказываем, что нужно знать о текущем положении с пандемией в стране.



Рост числа заболевших

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика распространения коронавируса в России вызывает серьезное беспокойство. По его словам, ситуация также осложняется наступлением сезона гриппа и простуд.

"Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах – в два раза больше, чем в это же время в прошлом году", – отметил он.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию в стране крайне напряженной. Она пояснила, что в 67 регионах увеличивается число пациентов. В 13 – без значимой динамики, а в пяти все еще наблюдается снижение. Вместе с тем в 12 субъектах требуются особые меры, поскольку рост там происходит быстрее, чем в остальных.

Помимо того, Попова добавила, что фиксируется максимальный рост заболеваемости среди пенсионеров: люди старшего возраста заражаются чаще, чем граждане в других возрастных группах.

Она также рассказала, как можно остановить очередной подъем заболеваемости.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Тот рост, который мы сегодня видим, остановить можно, но для этого нужно обеспечить соблюдение всех правил и, безусловно, максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, то есть привить значимое количество людей.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю в столице составил 30%, рост госпитализаций – больше 20%.

"Ситуация с COVID-19, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений", – подчеркнул мэр столицы.



Запрет на массовые мероприятия и вакцинация

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Попова также напомнила, что масочный режим сейчас сохраняется во всех регионах страны. Однако, по ее словам, к контролю его соблюдения есть много вопросов. Кроме того, в субъектах РФ продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительных ограничений по этому вопросу не вводилось, уточнила Попова. Регионы самостоятельно принимают соответствующие решения: организовывать их или нет.





Анна Попова глава Роспотребнадзора По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса.

По ее словам, на данный момент в России нет ни одного региона, где разрешено проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

Также Попова призвала организовать в регионах систему наблюдения за россиянами, которые из-за заражения COVID-19 находятся на самоизоляции. При этом глава ведомства отметила адекватность ограничительных мер, действующих в стране.

Вместе с тем Мишустин указал на то, что уровень вакцинации от коронавируса в РФ пока недостаточен.

"Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции", – подчеркнул глава кабмина.

Также он добавил, что в России сейчас развернуто в полтора раза больше коек для заболевших коронавирусом, чем осенью прошлого года.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь.

При этом столичные власти в ближайшее время намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации горожан от коронавируса для повышения числа привитых в Москве.

"Наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы", – сообщил Собянин.

Мэр также допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19 в городе.



Тестирование на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что тестирование на COVID-19 проходит в РФ достаточно хорошими темпами. Однако, по ее словам, рост тестирования все равно следует увеличивать, а также ускорять поступление результата к пациенту.

Сергей Собянин сообщил, что для этого в московских торговых центрах и офисах "Мои документы" откроют пункты экспресс-тестирования. По его словам, проверки пока будут бесплатными, и результат – готов в течение 10 минут.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы уже в порядке эксперимента в двух офисах "Мои документы" поставили пункты по экспресс-тестированию и в ближайшие недели введем порядка 10–20 МФЦ и в крупных торговых центрах.

В свою очередь, Мишустин заверил, что в стране есть необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты. Кроме того, в достаточном количестве и тест-системы на COVID-19.