Власти РФ продолжат принимать меры на фоне роста заболеваемости COVID-19 – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские власти продолжат принимать меры, необходимые на фоне отрицательной динамики развития ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь", – приводит его слова РИА Новости.
По словам главы кабмина, рост заболеваемости наблюдается в большинстве регионов России. Так, сегодня новых пациентов с COVID-19 в два раза больше, чем в это же время годом ранее.
За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. Большинство из них приходятся на Москву – 4 410, Санкт-Петербург – 2 198, Московскую область – 1 733. Наименьшие темпы прироста отмечаются на Алтае, в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Бурятия.
Выздоровели за минувшие 24 часа 14 526 пациентов, скончались 883. Всего с начала пандемии COVID-19 переболел 6 740 491 человек.
В Москве выявлено 4 410 новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: