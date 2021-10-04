Власти РФ продолжат принимать меры на фоне роста заболеваемости COVID-19 – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские власти продолжат принимать меры, необходимые на фоне отрицательной динамики развития ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь", – приводит его слова РИА Новости.

По словам главы кабмина, рост заболеваемости наблюдается в большинстве регионов России. Так, сегодня новых пациентов с COVID-19 в два раза больше, чем в это же время годом ранее.

За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. Большинство из них приходятся на Москву – 4 410, Санкт-Петербург – 2 198, Московскую область – 1 733. Наименьшие темпы прироста отмечаются на Алтае, в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Бурятия.

Выздоровели за минувшие 24 часа 14 526 пациентов, скончались 883. Всего с начала пандемии COVID-19 переболел 6 740 491 человек.

