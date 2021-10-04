В России отменили массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с пандемией коронавируса по всей России отменили массовые мероприятия. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", – сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора добавила, что массовые мероприятия на 1–3 тысячи человек разрешены в двух регионах страны. В остальных же субъектах проведение подобных событий находится под запретом в связи с ухудшающейся эпидситуацией, которая, по оценке Поповой, становится "крайне тяжелой".

"И от тысячи до трех тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", – добавила она.

За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. При этом в 2 034 (7,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице рост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 30%. По его словам, такая ситуация вызывает тревогу.

