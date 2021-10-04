В России выявили 25 781 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. При этом в 2 034 (7,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
В Москве подтвердили 4 410 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 198, в Московской области – 1 733, в Самарской области – 626, в Нижегородской области – 596, в Воронежской области – 588, в Свердловской области – 534, в Ростовской области – 517, в Пермском крае – 510, в Республике Башкортостан – 488.
Всего в РФ зарегистрировано 7 612 317 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Бурятия.
За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 883 человека. Всего с начала пандемии скончался 210 801 человек.
При этом за сутки выписали 14 526 человек. Всего коронавирусом в РФ переболел 6 740 491 человек.
Ранее врач рассказал о влиянии вакцинации на тяжесть постковидного синдрома. По его словам, если переболевший коронавирусом человек сделает прививку, то его состояние при постковидном синдроме улучшится.
Медики сообщили об изменении первых симптомов коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: