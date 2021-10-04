В России выявили 25 781 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 25 781 новый случай коронавируса. При этом в 2 034 (7,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 4 410 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 198, в Московской области – 1 733, в Самарской области – 626, в Нижегородской области – 596, в Воронежской области – 588, в Свердловской области – 534, в Ростовской области – 517, в Пермском крае – 510, в Республике Башкортостан – 488.

Всего в РФ зарегистрировано 7 612 317 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Бурятия.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 883 человека. Всего с начала пандемии скончался 210 801 человек.

При этом за сутки выписали 14 526 человек. Всего коронавирусом в РФ переболел 6 740 491 человек.

Ранее врач рассказал о влиянии вакцинации на тяжесть постковидного синдрома. По его словам, если переболевший коронавирусом человек сделает прививку, то его состояние при постковидном синдроме улучшится.

