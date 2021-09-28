Врач отметила рост неврологических симптомов COVID-19

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Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что среди людей с COVID-19 растет число тех, кто чувствует головную боль и другие неврологические расстройства, сообщает телеканал "Звезда".

"Неврология пошла сильно, это неоспоримо, то есть головные боли, нарушения сна, то, что мы видим, совершенно так", – отметила эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что COVID-19 может проявляться проблемами с ЖКТ.

К таким выводам специалисты пришли после метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусом.