В Роспотребнадзоре рассказали, что COVID-19 может проявляться лишь проблемами с ЖКТ

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При коронавирусе стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а у 10% больных других проявлений болезни может совсем не быть. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хидажат Омарова.
Она отметила, что к таким выводам специалисты пришли после метаанализа 35 исследований у пациентов с COVID-19.
"Общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Причем у 10% пациентов с коронавирусной инфекцией отмечались только желудочно-кишечные симптомы", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Она добавила, что намного чаще желудочно-кишечные проявления коронавируса стали встречаться во вторую волну эпидемического процесса, это связано, отметила Омарова, с мутациями вируса. Специалист уточнила, что поражению органов пищеварения способствует повышенная проницаемость слизистой оболочки ЖКТ.
Кроме того, Омарова отметила, что сейчас эксперты рассматривают гипотезу о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить "входными воротами" коронавируса.
"Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. <...> В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях", – пояснила она.
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