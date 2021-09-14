Иммунолог рассказал, как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа

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Коронавирус, грипп или простуда начинаются одинаково, поэтому при недомогании во время обострения сезонных заболеваний лучше сдать два теста – на грипп и COVID-19. Об этом рассказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, передает URA.RU.

"Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", – сказал специалист.

Он отметил, что и сезонные респираторные инфекции и коронавирус лечатся практически одинаковым набором медикаментов. Эксперт также посоветовал сдавать тест на третий день после начала болезни.

В свою очередь инфекционист Татьяна Чаленко пояснила, что легкие формы коронавируса ничем не отличаются от обычного ОРВИ, поэтому определить точное заболевание позволят тесты.

Ранее сообщалось, что россиянам придется проходить тесты на COVID-19 до 2024 года. Об этом говорится в новой программе о государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, опубликованной Минздравом РФ.

Так, согласно расчетам ведомства, в 2022 году сдать тест на коронавирус будут вынуждены 18 миллионов граждан, в 2023 году этот показатель снизится до 13 миллионов, а в 2024 году составит примерно 10 миллионов.