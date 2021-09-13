Россиянам придется проходить тесты на коронавирус до 2024 года – Минздрав

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Минздрав РФ опубликовал новую программу о государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, согласно которой россиянам придется проходить тесты на коронавирус до 2024 года. Об этом сообщает News.ru.
Так, согласно расчетам ведомства, в 2022 году сдать тест на коронавирус будут вынуждены 18 миллионов граждан, в 2023 году этот показатель снизится до 13 миллионов, а в 2024 году составит примерно 10 миллионов.
Снижение числа госпитализаций между тем будет более заметным. Так, в следующем году стационарное лечение потребуется 1,6 миллиона пациентов с COVID-19. В 2023 году этот показатель уже составит 905 тысяч, а в 2024-м достигнет отметки в 832 тысячи.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России более 92% пациентов, поступающих в ковидные госпитали, не привиты от коронавируса. По его словам, у вакцинированных граждан обычно наблюдается легкое течение болезни.
Он также подчеркнул, что если раньше говорилось о наибольшей опасности COVID-19 для людей старше 60 лет, то теперь в группу риска также попадает молодежь и беременные женщины.
В Москве выявили 2 022 новых случая COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: