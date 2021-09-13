Россиянам придется проходить тесты на коронавирус до 2024 года – Минздрав

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Минздрав РФ опубликовал новую программу о государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, согласно которой россиянам придется проходить тесты на коронавирус до 2024 года. Об этом сообщает News.ru.

Так, согласно расчетам ведомства, в 2022 году сдать тест на коронавирус будут вынуждены 18 миллионов граждан, в 2023 году этот показатель снизится до 13 миллионов, а в 2024 году составит примерно 10 миллионов.

Снижение числа госпитализаций между тем будет более заметным. Так, в следующем году стационарное лечение потребуется 1,6 миллиона пациентов с COVID-19. В 2023 году этот показатель уже составит 905 тысяч, а в 2024-м достигнет отметки в 832 тысячи.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России более 92% пациентов, поступающих в ковидные госпитали, не привиты от коронавируса. По его словам, у вакцинированных граждан обычно наблюдается легкое течение болезни.

Он также подчеркнул, что если раньше говорилось о наибольшей опасности COVID-19 для людей старше 60 лет, то теперь в группу риска также попадает молодежь и беременные женщины.

