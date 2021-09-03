В Минздраве РФ выступили против отмены масочного режима

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министерство здравоохранения России не поддерживает отмену масочного режима в стране из-за COVID-19. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил первый замглавы ведомства Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума.
"Сейчас этого точно делать не стоит, мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок", –приводит его слова ТАСС.
Фисенко также отметил, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса, чтобы достигнуть коллективного иммунитета.
В конце июля власти Москвы отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. При этом Сергей Собянин подчеркивал, что ношение масок по-прежнему является обязательным.
До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время масочный режим сохранится во всех регионах России. По ее словам, смягчать правила защиты от вируса будут постепенно и без спешки.
Москвичи стали реже нарушать масочный режим
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