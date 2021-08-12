Ученые рассказали о распространении коронавируса во время разговора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Носители коронавирусной инфекции могут распространять опасные для окружающих частицы при дыхании или разговоре, а не только при кашле и чихании. К такому выводу пришли сингапурские ученые, сообщает News.ru.



Они утверждают, что мелкие частицы, образованные во время дыхания, разговора или пения могут содержать в себе больше вирусных элементов, чем крупные.

Специалисты провели эксперимент, который показал, что некоторые пациенты выделяли больше всего опасных частиц именно при разговоре. Вероятно, это связано с непроизвольным повышением голоса.

Также ученые изучили вопросы снижения риска распространения COVID-19. Уточняется, что, когда человек разговаривает, создается циркуляция воздуха, которая возникает из-за расположения мебели, вентиляторов и других предметов.

По этой причине граждан призвали сохранять масочный режим как на улицах, так и в помещениях.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но пока остается напряженной. Она отметила, что в целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших по стране с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная.

Аллерголог-иммунолог и инфекционист Георгий Викулов заявил, что новые штаммы коронавируса не более опасны, чем другие, если есть коллективный иммунитет. Он также отметил, что именно активная вакцинация позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Москве. В регионах, испытывающих дефицит вакцины, ситуация по-прежнему остается напряженной.