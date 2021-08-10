Инфекционист рассказал, какие люди наиболее подвержены постковидному синдрому

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Не у всех переболевших развивается постковидный синдром, но он может проявиться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
"Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме", – приводит слова Позднякова РИА Новости.
Врач отметил, что у трети переболевших обнаруживаются неврологические нарушения, около 20–30% сталкиваются с поражением оболочки сердца, у 50% – поражение сосудов. При этом течение самого заболевания не влияет на тяжесть постковидного синдрома, отметил специалист, в основном, добавил он, страдают "скомпрометированные" органы.
"Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом", – подчеркнул врач.
Он также отметил, что длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4–4,5 месяца с момента появления симптомов. Его основное проявления – нарушение функции легких.
Ранее директор по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что постковидный синдром может развиться даже через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции и выписки из больницы, но чаще всего его симптомы появляются через четыре недели.
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