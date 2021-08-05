Проценко рассказал, сколько длится постковидный синдром

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что постковидный синдром может длиться больше двух месяцев, так как в это время у переболевших коронавирусной инфекцией держатся остаточные симптомы инфекции. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам специалиста, стандартного наблюдения за выздоровевшими пациентами у врачей нет, потому что после выписки они восстанавливаются под наблюдением медиков амбулаторно.
"Из общения с коллегами, со знакомыми, которые переболели, наиболее часто отмечают такие симптомы – снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти", – отметил Проценко.
Также главврач уточнил, что у молодых людей постковидный синдром проходит в течение двух месяцев, а у пожилых может затянуться.
Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала наиболее частые последствия коронавируса. По ее словам, пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на затрудненное дыхание или одышку, боль в груди или животе, головную боль, боль в суставах и мышцах, диарею, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, панические атаки, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса.
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