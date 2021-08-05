Роспотребнадзор заявил, что невозможно определить штамм коронавируса по симптомам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса невозможно определить по симптомам. Об этом сообщается на сайте службы.

"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка)", – говорится в сообщении.

Специалисты также напомнили, что штамм "Дельта" отличается особой стремительностью и чаще протекает в тяжелом виде. У зараженных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы болезни, из-за чего лечение таких пациентов проходит сложнее и продолжительнее.

Штамм "Дельта" составлял 68,8% среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса, об этом ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации.

