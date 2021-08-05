В Роспотребнадзоре рассказали, для чего нужна ревакцинация от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ревакцинацию от коронавируса следует проводить раз в полгода для того, чтобы получить достаточную защиту от новых штаммов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.
"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "Дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что существующие в России вакцины обладают хорошими защитными и профилактическими свойствами против "Дельта"-штамма, в частности, защищают от тяжелых форм болезни.
Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости ввести до конца сентября временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса.
В то же время эксперты ВОЗ допустили, что мораторий придется продлить, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
Ранее руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что повторная прививка от COVID-19 поможет организму увеличить концентрацию антител. Она также отметила, что ревакцинация противопоказана лишь людям с тяжелой формой аллергии на любую из составляющих вакцин. Также не стоит ее проходить женщинам в период кормления грудью, гражданам в возрасте до 18 лет и в момент обострения ОРВИ или хронических заболеваний.
"Специальный репортаж": "ревакцинация"
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