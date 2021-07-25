Ревакцинацию теперь можно пройти в любом пункте вакцинации Москвы

Повторную прививку от коронавируса в Москве теперь можно делать во всех пунктах вакцинации.

Она нужна тем, кто прививался более полугода назад. Подробнее о том, большие ли очереди на ревакцинацию в выходной день – в эфире телеканала Москва 24.

