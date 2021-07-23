В Таиланде вакцинировались 10,6% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Таиланде от коронавируса привиты 10,6% населения. Власти страны признали, что испытывают жесткий дефицит препаратов. Глава национального института вакцин публично попросил прощения у соотечественников. Он отметил, что препараты заказывали заранее и никто не мог предположить, что в 2021 будет такой взрыв заболеваемости и появятся новые штаммы.

Чтобы как-то исправить ситуацию Таиланд планирует вступить в международную программу доступности вакцин COVAX, инициированную ВОЗ. Но получить их удастся не ранее 2022 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.